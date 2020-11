Élection présidentielle: l’attente interminable des résultats dans le Nevada tournée en dérision par les internautes

Trois jours après s'être rendus aux urnes pour voter, les Américains ne savent toujours pas qui du démocrate Joe Biden ou du républicain Donald Trump sera leur président pour les quatre années à venir. Six États doivent encore achever le dépouillement des bulletins de vote : l’Arizona, l’Alaska, la Pennsylvanie, la Géorgie, la Caroline du Nord et le Nevada. Dans ces États, la différence de voix entre les deux candidats est mince, d’où le suspens autour du vainqueur de l’élection.

Dans le Nevada particulièrement, le dépouillement des votes prend un certain temps, et à l’heure actuelle, 90 % des bulletins de vote ont été comptabilisés. Cet État peut, en outre, encore accepter la réception de votes par correspondance jusqu’au 10 novembre, alors que la Pennsylvanie et la Caroline du Nord ne prendront plus de bulletins envoyés par mail après ce vendredi 6 novembre.

Pour les internautes, le dépouillement de voix dans le Nevada est donc interminable. Agacés par l’attente et le suspens autour du comptage des votes, ils s’expriment à coups de tweets, frustrés et humoristiques. Petit aperçu de leur imagination.