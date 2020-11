Quand Bernie Sanders prédisait point par point le scénario de l’élection présidentielle aux États-Unis (vidéo)

Les États-Unis face au chaos : Donald Trump a revendiqué la victoire à l’élection présidentielle américaine, Joe Biden joue la carte de la « patience », les décomptes ne sont pas terminés dans certains États-clés. Une issue presque inattendue tant le candidat démocrate était le grand favori des sondages. Un scénario quasi catastrophe qui avait pourtant quelque peu été anticipé par un homme politique américain, l’ancien candidat à l’investiture démocrate Bernie Sanders.

Dans une interview accordée à Jimmy Fallon le 24 octobre pour le « Tonight Show », l’homme politique de 79 ans annonçait avec une précision presque chirurgicale les événements qui se déroulent actuellement aux États-Unis : il redoutait en effet que de nombreux votes émis de manière anticipée ne soient pas comptabilisés le soir du scrutin électoral, comme le pointe la RTBF. Il disait :

« Voici la crainte. Il se pourrait qu’à 22h le soir de l’élection, Trump soit en train de gagner dans le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, qu’il aille à la télévision en remerciant les Américains pour sa réélection. Et les jours suivants, les votes par correspondance seront comptabilisés et il s’avérera que Biden a gagné ces États. À ce moment-là, Trump dira : ‘Vous voyez, je vous avais bien dit que tout ça était frauduleux […] et qu’il refuse de quitter la Maison-Blanche’ ».

Selon Bernie Sanders, les votes en question seront démocrates. Toujours est-il que le comptage des voies est au cœur de l’élection présidentielle, dont l’issue reste toujours indécise au moment d’écrire ces lignes. Reste à savoir si la prédiction de Bernie Sanders se vérifiera quant à la réaction de Donald Trump, qui a donc d’ores et déjà annoncé « une fraude », sans donner de preuve concrète évidemment.