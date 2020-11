«Du calme Donald, du calme»: Donald Trump se moque de Greta Thunberg, elle le tacle un an plus tard

Si Greta Thunberg ne réagit pas toujours aux attaques qui lui sont lancées, elle ne les oublie visiblement pas. Et elle vient d’en amener la preuve, épingle le Huffington Post.

Jeudi toute la journée, Donald Trump a posté une série de tweets énervés annonçant sa victoire dans la course présidentielle, affirmant que les votes qui devaient encore être comptés dans certains États étaient illégaux et que le camp de son rival démocrate Joe Biden « volait l’élection ». Et un de ces tweets en particulier a attiré l’attention de Greta Thunberg, le fameux « Arrêtez le comptage des votes ! », écrit en majuscules. La jeune activiste suédoise a profité de l’occasion pour ressortir à Donald Trump un tweet qu’il lui avait adressé en décembre dernier, lorsqu’elle avait été élue personnalité de l’année 2019 par le magazine Time. À l’époque, l’actuel président américain avait commenté ceci : « Tellement ridicule. Greta doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami ! Du calme Greta, du calme ! ».

Des propos qui s’adaptaient totalement au comportement de Donald Trump hier, et Greta Thunberg, en réaction au tweet où le républicain demande d’arrêter le dépouillement des votes, lui a donc retourné la phrase, mot pour mot : « Tellement ridicule. Donald doit travailler sur son problème de gestion de la colère, puis aller voir un bon vieux film avec un ami ! Du calme Donald, du calme ! ». Un petit tacle en bonne et due forme. Certes un an plus tard, mais ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid ?