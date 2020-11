Chaos de l’élection présidentielle américaine: la série «Veep» avait déjà tout prédit en 2016 (vidéo)

On va finir par croire que l’élection présidentielle américaine suit un scénario écrit à l’avance par un petit groupe d’Américains. Après la vidéo de Bernie Sanders qui prévoit le retard de dépouillement dû aux votes par correspondance ainsi que la colère de Donald Trump, ce sont maintenant des extraits de la série américaine « Veep » que l’on ressort.

Le Huffington Post a en effet épinglé dans une vidéo quelques passages de la saison 5 de la série satirique de HBO, qui collent parfaitement avec ce qu’il se passe actuellement aux États-Unis. Diffusée en 2016, cette cinquième saison relate une élection présidentielle américaine, où Selina Meyer (jouée par l’actrice Julia Louis-Dreyfus, récompensée à plusieurs reprises par les Emmy Awards pour ce rôle) est dans la course à la présidence. Dans les premiers épisodes, elle annonce aux Américains, au lendemain du jour du vote, qu’il n’y a pas encore de résultat clair et que le futur locataire de la Maison-Blanche n’est pas encore connu. Tout à fait ce qu’il se passe maintenant, où plus de 48h après la fermeture des bureaux de vote, Donald Trump et Joe Biden n’ont toujours pas été départagés.

Mais ce n’est pas tout. Dans « Veep », Selina Meyer demande qu’on arrête de compter les votes, après s’être inquiétée de voir son avance dans le Nevada se réduire au fur et à mesure du dépouillement. Il est également question d’un recomptage des voix dans cet État décisif, et Selina Meyer en recourt à la justice pour déterminer si oui ou non il faut prendre en compte les derniers votes.

Étranges similitudes avec les propos de Donald Trump, qui a entre autres tweeté « Stop the count ! » jeudi soir, après avoir dit qu’il ferait appel à la Cour Suprême pour arrêter le comptage des voix.