Jill Biden, qui est la future Première dame des Etats-Unis?

Avec une vigueur semblant parfois dépasser celle de son époux, qui a longtemps limité ses déplacements, cette enseignante de 69 ans a multiplié les visites dans les Etats-clés, essentiels à la victoire démocrate le 3 novembre.

Elle appelle tous les Américains, «démocrates et républicains, ruraux et urbains», à se rassembler pour dépasser les clivages politiques, battre la pandémie et la crise économique.