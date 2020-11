Les enchères de Christophe rapportent 650.000 euros (photos)

Une belle empoignade a notamment eu lieu autour d’une guitare ayant appartenu à l’artiste, peinte à son effigie par Enki Bilal: pour une offre à 4.000 euros, l’instrument a finalement été adjugé à 25.000 euros. Au total, l’acquéreur a dû payer pour cette pièce 32.500 euros, en y ajoutant les frais (qui peuvent donc grimper à hauteur de 25% du prix d’adjudication).

« C’est la magie et la différence entre un musicien populaire un musicien culte. Christophe est culte, tout ce qui touche à sa personne, à son environnement, suscite plus que la passion, la ferveur », a commenté dans un communiqué transmis à l’AFP Arnaud Cornette de Saint Cyr, sous le marteau duquel s’est déroulée la vente. M. De Saint Cyr évoque encore des « résultats incroyables », après une vente, réalisée samedi, à huis clos, par téléphone et internet, confinement oblige.