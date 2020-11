Voici ce qu’il faut faire pour éviter la dépression, diminuer le stress, chasser les idées noires et limiter la médication en ces temps difficiles.

Le confinement, l’isolement, la peur de contracter le Covid sont autant de facteurs qui, à terme, peuvent conduire à la dépression. Mais la bonne nouvelle, c’est que l’on peut aussi contrecarrer cet engrenage mental négatif. Aux États-Unis, le nombre de dépressions a pratiquement triplé au plus fort de la première vague ! La période éprouvante liée au coronavirus, l’incertitude de l’élection présidentielle, le mode de vie « à l’américaine » et le coût astronomique de leurs soins de santé expliquent probablement cette recrudescence. Du coup, on peut raisonnablement penser qu’...