À la télé ce soir: «Un long dimanche de fiançailles» ou «Bridget Jones: l’âge de raison» (vidéos)

La Première Guerre mondiale vient de s’achever. Mathilde, dont le fiancé, Manech, a disparu lors d’une attaque ennemie, part à sa recherche. Tout laisse penser que Manech est mort, abandonné dans le no man’s land. Mais Mathilde ne perd pas espoir et engage, pour l’aider, un détective du nom de Pire…

Vivant une grande passion avec Mark Darcy, Bridget Jones commence pourtant à douter. Elle imagine que Mark la trompe avec la belle Rebecca et pense qu’elle ne plaît plus à l’homme qu’elle aime. Daniel Cleaver, son ancien patron, qu’elle retrouve pour une émission, tente de profiter de la situation…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Un long dimanche de fiançailles », à 20H20 sur LA UNE – trois étoiles

de Jean-Pierre Jeunet (2004)

Révélé par le désopilant « Delicatessen », Jeunet est resté un cas à part dans l’horizon pas toujours lumineux du cinéma français « moderne ». Moins populaire que son « Fabuleux destin d’Amélie Poulain », ce titre figure pourtant dans le top 10 de la dernière décennie. Emportée par une douce tempête romantique, une œuvre originale, fascinante, généreuse, sincère et dans tous les sens du terme, historique.

« Avis de mistral », à 21H05 sur FRANCE 2 – deux étoiles

de Rose Bosch (2014)

Voilà une sympathique comédie familiale et ensoleillée qui a autant déplu à la critique hexagonale que globalement séduit son grand public, selon un air connu. Il n’y a pas eu de telle polémique chez nous puisque le dernier film de l’auteure de « La rafle » n’est pas sorti en salles. Aux côtés de Jean Reno et Anna Galiena apparaissent notamment Charlotte de Turckheim, Hugues Aufray et même dans son propre rôle Michel Drucker.

« La 7e compagnie au clair de lune », à 21H15 sur TMC – deux étoiles

de Robert Lamoureux (1977)

Le passage bien malgré eux du chef Chaudard et des soldats Tassin et Pithiviers dans la Résistance s’accompagne au moins de quelques séquences mémorables – celle où ils se font passer pour des aviateurs anglais pour essayer de duper Jean Carmet est irrésistible – dans cet ultime volet de la trilogie marquant aussi la retraite définitive de son auteur en tant que réalisateur.

« Fonzy », à 21H55 sur CLUB RTL – deux étoiles

d’Isabelle Doval (2013)

Le fidèle – mais pas vraiment utile… – remake du « Starbuck » québécois de Ken Scott avec Patrick Huard dont le rôle d’un père involontaire de 533 rejetons « in vitro » est repris par José Garcia. À recommander à ceux qui n’ont pas vu l’œuvre originale.

« Les 3 frères, le retour », à 20H00 sur CLUB RTL – une étoile

de Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus (2014)

Les « Inconnus » ne le sont plus vraiment… La preuve par ces retrouvailles pas totalement ratées mais trop tardives du trio, 20 ans après leurs dernières aventures communes. L’intrigue sent un peu le réchauffé, alors que chacun des comparses est prisonnier de sa propre évolution artistique. Ah, être et avoir été…