Il présente la météo de VTM l’oreille ensanglantée comme si de rien n’était

Mais qu’est-il donc bien arrivé à Monsieur Météo sur la chaîne flamande VTM ? C’est la question qui s’est posée samedi dernier aux téléspectateurs qui ont regardé le bulletin météorologique de Frank Duboccage. Ce dernier est en effet apparu à l’antenne l’oreille gauche rouge sang. Le public aurait pu s’attendre à ce que le présentateur explique si cela est grave ou pas mais finalement… rien. Frank Duboccage a fait son travail comme d’habitude, sans tenir compte de ce détail. Ce n’est que suite aux réactions sur la toile que l’intéressé a dû s’expliquer.

Une explication tardive lors du journal de la chaîne

Interloqués par ce lourd silence, des internautes ont directement interpellé VTM à ce sujet. « Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'a Frank Duboccage à son oreille gauche ? », écrit par exemple l’un d’entre eux sur Twitter. Pendant plusieurs jours, la chaîne reste cependant de marbre.

Ce n’est que lundi soir que le météorologue a pris la parole à ce sujet, et ce directement via VTM News. Il a en effet remis au présentateur Stef Wauters un petit texte à ce sujet. « De nombreux téléspectateurs se demandent ce qui se passe », commence-t-il avant de lire la lettre. « J'ai eu une mauvaise chute sur la moto il y a quelques jours. J'ai l'oreille déchirée et ma main est également un peu fêlée. Mon casque m'a sauvé. J'ai également eu beaucoup de chance. La personne qui conduisait devant moi a une hanche cassée. Il est toujours à l'hôpital », explique Frank Duboccage.

Ce n’est qu’après cette déclaration que VTM s’est sentie en position de pouvoir confirmer l’information directement aux internautes.