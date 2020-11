«Koh-Lanta»: quand les internautes rivalisent d’humour pour commenter l’émission du vendredi 13 novembre

« Koh-Lanta » ne serait que bien peu de choses sans son ami Twitter. Les deux vont de pair. Si l’on peut bien sûr vivre l’émission d’aventures de TF1 sans avoir les yeux rivés sur son smartphone, il serait un rien dommage de ne pas revenir sur les meilleures boutades imaginées par les internautes qui, au fil de l’émission de ce vendredi 13 novembre, ont commenté les faits et gestes des différents candidats.

Il est notamment question d’une Alexandra repue, de la maigreur apparente de Brice ou Dorian, mais aussi d’Ava ou encore de Lola et sa friterie du nord de la France. Alors que l’émission d’hier a connu deux éliminations et ne laisse plus les aventuriers qu’à 7, petit florilège des meilleurs tweets épinglés par la rédaction du Soir mag. Un top 10 qui promet un bon moment de rigolade !