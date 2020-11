Très en retrait dans «Koh-Lanta» et avertie par Denis Brogniart, Ava s’en va: «Je n’ai jamais été discrète»

Si elle devait changer quelque chose dans son aventure, Ava ne saurait quoi choisir. Et pour cause, la jeune Corse ne modifierait rien dans son comportement, comme elle le révèle à nos confrères du Figaro : « Si je devais la refaire, je reproduirais exactement la même chose. J’étais peut-être plus introvertie que dans mon quotidien, le temps de prendre mes marques et de mieux connaître les autres candidats, mais mon fort caractère était toujours là. Il y a eu un temps d’adaptation les quatre ou cinq premiers jours mais j’avais toujours plaisir à me rendre en interview ». Ce vendredi 13 novembre, Ava a été éliminée à l’issue d’un conseil sans appel. Plus tôt dans l’émission, c’est Fabrice qui a dit adieu à ses coéquipiers d’aventure à la suite d’une épreuve d’immunité éliminatoire. >«Koh-Lanta»: quand les internautes rivalisent d’humour pour commenter l’émission du vendredi 13 novembre

Comme expliquer dès lors qu’elle a eu moins de temps d’écran que les autres ? Ava a sa petite explication : « Le montage retient les moments les plus intéressants pour la compréhension de l’histoire du jeu et je n’en faisais pas forcément partie. Mais j’étais légitime et méritante dans l’aventure comme sur le camp ». Si on ose lui demander si elle n’était pas fuyante face aux caméras, la réponse fuse : « Pas du tout. Je n’ai jamais été discrète, j’ai été moi-même du début à la fin et je n’ai rien à regretter de mon aventure ». « Nous sommes un peu Bisounours » Pour autant, tout au long de l’aventure de TF1, Ava n’a eu de cesse de commenter avec humour son manque de présence dans le montage choisi par les équipes de montage. « Comme tous les autres candidats, il y a des instants que l’on aurait aimé voir mais je ne peux malheureusement pas les détailler car je suis sous contrat de confidentialité. Voilà… », dit-elle. Elle assure pour autant que personne de la production n’est venue la voir pour lui indiquer qu’elle devait plus se montrer. Finalement, elle n’a appris qu’elle passait moins que les autres à l’écran qu’au moment de la diffusion du jeu d’aventures, un an après le tournage. Tout au plus note-t-elle les conseils de Denis Brogniart, donnés à l’ensemble des candidats :