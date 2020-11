Aya Nakamura s’offre une pub géante sur Times Square (vidéo)

Lors d’une ballade à New York, on peut voir ses gratte-ciels, sa statue de la Liberté, Times Square. Et là… une immense publicité d’Aya Nakamura, en plein milieu du renommé « carrefour du monde », un des endroits les plus célèbres de la planète. La star française a eu en effet le plaisir de voir son image projetée en grand sur cette place mythique, et pas sur n’importe quel building.

Inratable !

Qu’une célébrité française s’affiche de la sorte sur Times Square, cela peut déjà en déconcerter plus d’un, surtout que le public américain est loin d’être la cible privilégiée d’Aya Nakamura. On pourrait donc penser qu’elle y figure dans un coin, certes de façon visible mais pas non plus de la plus flamboyante des manières. Et bien non ! Elle est présentée sur une façade entière de l’un des immeubles les plus visibles de Times Square, au croisement des différentes rues. Autrement dit, impossible de la rater.

La publicité la montre ainsi avec pour message en anglais « Le nouvel album, Aya ». Pour la chanteuse, cette visibilité sonne comme une consécration ne manque pas la flatter, comme elle le fait savoir sur Twitter. A noter que ce message a été publié à peu près au moment où a été diffusé peu avant la diffusion de l’épisode de « Quotidien » où elle aurait dû être présente. Présence qu’elle a annulée au dernier moment, soit parce qu’elle avait « la flemme » selon Yann Barthès, soit parce qu’elle avait un imprévu selon l’intéressée. Quelques heures après le tournage, Aya Nakamura a été vue dans une soirée avec des dizaines d’invités où le masque était loin d’être de rigueur, malgré les consignes sanitaires.