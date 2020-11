«Danse avec les stars»: le prince Harry fait une apparition dans la version britannique du show (vidéo)

En Grande-Bretagne, « Danse avec les stars » se nomme « Stricly Come Dancing » et se paie des invités de choix ! Ce samedi 14 novembre, le compte Twitter de Meghan Markle et du prince Harry a diffusé une vidéo issue de l’émission britannique dans laquelle on voit le fils du prince Charles apparaître. En visioconférence, Harry a fait une brève apparition au cours de l’épisode hebdomadaire de « Strictly Come Dancing », comme le note BFMTV.

Le duc de Sussex a en effet eu quelques mots pour soutenir JJ Chalmers, candidat de cette 18e saison. Ce Britannique de 33 ans n’est autre qu’un ancien militaire qui a été sévèrement blessé en 2011 lors d’une explosion survenue alors qu’il était en mission en Afghanistan. Comme le pointe le Daily Mail, il a perdu deux doigts dans cet incident. Ensuite, il a rencontré le prince Harry qui était également dans ce pays d’Asie. Et les deux hommes se sont rapprochés pour finir par devenir amis.

Les téléspectateurs du show ont donc pu découvrir les quelques mots du prince Harry à l’attention de son ami, alors que la partenaire de danse de l’ancien militaire, Amy Dowden, interrompait la répétition pour l’occasion : « Quand j’ai rencontré JJ, il n’était que l’ombre de lui-même. Mais te voir briller aux Invictus Games et redevenir toi-même, c’était le début d’un magnifique voyage (…) Je suis sincèrement fier. Tu n’es pas un danseur ; cela prouve que tu peux réussir tout ce que tu entreprends, ce qui est merveilleux ». Selon la presse locale, il s’agit de la première intervention télévisée britannique du prince depuis qu’il a décidé de se retirer de ses obligations royales.