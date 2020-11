Le retour du chien à la Maison-Blanche !

Qu’ils soient républicains ou démocrates, tous les présidents des États-Unis d’Amérique à travers l’histoire ont eu au moins un point commun : ils possédaient un chien ! C’est en effet une grande tradition à la Maison-Blanche de compter à côté du Président, de sa First lady et de la First family un « First dog » sur les photos de famille.

Tous les Présidents, disions-nous, sauf le président James K. Polk en 1845 (le 11e Président, démocrate) et un autre tout récemment : le 45e Président, le républicain… Donald J. Trump. À...