Beyoncé, Eminem, U2…: Barack Obama dévoile la playlist qu’il écoutait pendant sa présidence

Barack Obama a pris pour habitude de dévoiler aux internautes ses préférences musicales. Deux fois par an, il publie une playlist contenant ce qu’il a écouté pendant les mois précédents. Ce lundi 16 novembre, l’ancien président des États-Unis a innové en proposant une sélection de chansons qui a marqué ses années passées à la Maison-Blanche, comme l’épingle BFMTV. Cette proposition musicale tombe alors que Barack Obama sort ce mardi 17 novembre le premier tome de ses mémoires, titré « Une terre promise ».

Dans la playlist du président américain, on retrouve énormément de grands noms du monde de la musique, allant du pop au rap en passant par du rock : Beyoncé, Bruce Springsteen, Eminem, Bob Dylan, Stevie Wonder, Frank Sinatra ou d’autres… On notera la présence de la chanson « Michelle » des Beatles, probable hommage à son épouse Michelle Obama. Sur Twitter, l’ancien président a expliqué sa démarche :

« La musique a toujours occupé une place importante dans ma vie – et ceci était particulièrement vrai au cours de ma présidence. En l’honneur de la sortie de mon livre demain, j’ai réalisé cette playlist réunissant quelques-unes des chansons les plus mémorables de mon administration. J’espère que cela vous plaira ».