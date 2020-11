Ce merveilleux pistolet!

Il est sans doute au temple de la boulangerie belge rien moins que l’hostie qui nous livre le Bon Dieu sans confession ! Le pistolet est cet extraordinaire petit pain rond d’origine bruxelloise, fendu ou pas en son milieu, à la croûte dorée et croustillante à souhait, mais à la mie moelleuse, idéale pour les mouillettes de l’œuf à la coque du dimanche. Du moins quand la miche n’est pas décongelée ou de la veille ! Heureusement, il existe encore un certain nombre d’artisans boulangers dans nos villes et campagnes qui proposent un produit digne de ce nom. Sans oublier les stations...