Vianney: «Quand je chante, je chante des bouts de ma vie»

Vianney propose un album qui sonne comme une injonction plus qu’une invitation, « N’attendons pas ».

Troisième album déjà pour Vianney qui, entre-temps, est passé de révélation à valeur sûre de la chanson française. Il nous y invite à profiter de la vie, sans remettre à demain nos envies et, encore moins, tout le bonheur qu’elles pourraient nous valoir. Une philosophie qu’il pratique au quotidien. Outre de s’être marié l’été dernier, le voilà « beau-papa » d’une petite fille qu’il aime au-delà des « gènes qui font les familles ». Par ailleurs, il intégrera très prochainement le cénacle des coachs de « The Voice ». Un rôle dans lequel, précisément, on...