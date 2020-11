En 2020, Michael B. Jordan a été élu homme le plus sexy du monde

Michael B. Jordan a été sacré « homme le plus sexy de l’année » et selon le principal intéressé, « c’est cool ». L’acteur de 33 ans a donc reçu ce prix honorifique décerné par le magazine People depuis 1985. À 33 ans, il rejoint au palmarès de grands noms du cinéma comme Brad Pitt, Georges Cloony, Tom Cruise ou Sean Connery. Ce qui fait dire ceci à l’Américain né en 1987, interviewé par People pour commenter ce prix : « Vous savez, tout le monde me fait cette blague, ‘Mike, c’est sans doute l’unique chose que tu n’auras jamais’. Mais c’est un bon club à rejoindre ».

Comme le rappelle BFTMV, Michael B. Jordan s’est fait connaître grâce à un rôle obtenu dans la première saison de la série « The Wire ». Il a ensuite multiplié les apparitions dans diverses séries avant de percer au cinéma dans des films à succès, comme « Chronicle », « Creed » ou encore « Black Panther » sorti en 2018. L’acteur, engagé dans le combat « Black Lives Matter », n’a de cesse de pointer l’importance de la présence de Noirs devant les caméras, comme l’épinglent nos confrères : « J’utilise mon pouvoir pour demander de la diversité, mais il est temps pour les studios (…) de faire la même chose ».