Sur Instagram, un internaute crée Bruxelles en briques LEGO et c’est bluffant de réalisme (photos)

Pour l’heure, on peut déjà découvrir quelques créations – encore sous leur format 3D 2.0. – sur le compte Instagram dédié à ce projet bruxellois. Un bus de la Stib, le Manneken Pis, la station De Brouckère, les bornes pour valider son ticket de transport en commun ou même déjà la statue de Godefroid de Bouillon du côté de la place royale : voilà ce que peuvent, pour l’heure, découvrir les internautes abonnés à ce compte. À noter que la Grand-Place est en cours de création 3D.

Le projet n’est encore qu’aux prémices, mais cela promet. Sur Instagram, le compte « adnz_bricks » publie depuis une dizaine de jours des photos de divers lieux bruxellois en version LEGO. Pour l’heure, il s’agit essentiellement du travail 3D virtuel qui sert à anticiper ce que donnera le montage en briques par la suite. Mais l’intention de l’illustrateur est claire : recréer Bruxelles en briques. « Ce sera Bruxelles-Ville tout à fait custom, avec des bâtiments emblématiques. Il y aura un niveau avec le métro, une ou deux tours, la Grand-Place et son tapis de fleurs, etc. », nous écrit Adrien Noterdaem sur le réseau social de partage de photos.

Une partie de la Grand-Place de Bruxelles, transmise par Adrien Noterdaem. - adnz_bricks

Reste à savoir quand la ville de Bruxelles fait de briques prendra une forme concrète… Le principal intéressé accélère la cadence mais cela demande un travail titanesque. Pour l’exemple, l’assemblage de la Grand-Place nécessite des milliers de pièces LEGO. En guise de préambule, l’illustrateur nous a envoyé la version 1 de son projet, réalisée en mars dernier. Il l’assure, la version 2 n’aura rien à voir et sera bien plus aboutie. Si la version 3D est quasiment finalisée, le montage concret et en briques, lui, devrait encore prendre plusieurs mois.