L’ex-Premier ministre français Edouard Philippe prépare une série

Pourrait-on voir un ancien Premier ministre français devenir auteur de série télévisée ? C’est en tout cas ce que semble vouloir Edouard Philippe, qui s’est confié à ce sujet au Point. Dans son interview, il dit « travailler sur l’écriture d’une série » qui serait en réalité l’adaptation sur le petit écran de son roman « Dans l’ombre » publié en 2011. Un récit qui aborde l’histoire d’une campagne présidentielle trépidante vécue de l’intérieur. Un projet qui avancerait « très vite » ? Dans ce livre, Edouard Philippe se focalise sur ceux qui travaillent, comme le dit le titre, « dans l’ombre » du candidat à la présidentielle. Il parle donc des attachés de presse, des conseillers, des employés de la campagne, etc. « C'est une œuvre de fiction qui a pour vocation d'apporter du plaisir à celles et ceux qui la verront. On travaille avec une équipe de scénaristes dont c'est le métier. Et on essaie de dire des choses qui ne seront pas caricaturales sur la politique, qui reste, au fond, quelque chose de très exaltant, de dur et de pas toujours glorieux - mais pas non plus méprisable », a déclaré Edouard Philippe qui ne s’avance guère plus sur le sujet.

Franceinfo a néanmoins mené l’enquête un peu plus loin. Selon ses informations, cela fait plusieurs fois que des producteurs approchent l’ancien Premier ministre pour adapter son roman. Lorsqu’il était à Matignon, cette perspective se serait faite un peu plus concrète « et ça avance de manière un peu plus rapide depuis qu’il l’a quitté », ajoute son entourage. « Ça avance même très vite puisqu’un accord de principe a été trouvé avec un diffuseur », précise le site d’informations. Edouard Philippe serait de plus accompagné par un député européen, Gilles Boyer, dont il est particulièrement proche, dans ce nouveau projet. Un fan de séries Edouard Philippe est en tout cas à la base un grand amateur de série. C’est ce qu’il révèle au Point en évoquant longuement sa fidélité à des productions comme « The West Wing » qui lui aurait même « parfois donné des idées » lorsqu’il était au pouvoir. « Il n'est pas impossible que je me sois inspiré d’une scène quand j'ai dit, au moment du Covid-19, qu'on allait faire une conférence de presse – et qu'elle allait être un peu longue », confie-t-il.