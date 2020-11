La jolie attention des enfants de Kate et William pour les 73 ans de mariage de la reine Elizabeth et du prince Philip

Ce vendredi 20 novembre, la reine d’Angleterre, 94 ans, et son époux le prince Philip, 99 ans, fêtent leurs 73 ans de mariage. Des noces de fonte qui seront fêtées un peu particulièrement cette année, en raison de la crise du coronavirus, qui empêche la famille royale d’organiser un petit événement pour réunir tout le monde.

Mais ce n’est pas pour autant que le couple a été oublié. Comme chaque année, la reine et son mari ont reçu du courrier de la part d’un bon nombre de sympathisants, entre autres. Mais parmi toutes les cartes reçues, la plus mignonne est sans doute celle décorée et envoyée par les enfants de Kate et William, les princes George et Louis et la princesse Charlotte.

Sur une photo partagée sur les réseaux sociaux de Buckingham Palace, on voit donc la reine Elizabeth et son mari, installés dans une pièce du château de Windsor où ils sont confinés, découvrir la grande carte confectionnée par leurs arrière-petits-enfants. Toute colorée, elle est ornée d’un grand 73.