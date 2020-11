« Le Prince de Bel-Air » : Will Smith recrée une scène culte de la série (vidéo)

Pour fêter les trente ans du « Prince de Bel-Air », la plateforme de streaming HBO Max a mis en ligne la semaine dernière une émission spéciale consacrée à la série. En plus de l’incontournable Will Smith, étaient présents Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Jeffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivian) et Alfonso Ribeiro (Carlton), rapporte BFM TV. Seul James Avery (Oncle Phil) était absent, puisqu’il est décédé en 2013.

Pour en faire profiter tout le monde, Will Smith a partagé sur son compte Instagram quelques passages de cette émission inédite. On peut notamment découvrir une vidéo dans laquelle l’acteur reproduit une scène culte de la série, quand son personnage mettait le feu à sa cuisine en tentant de préparer à manger. « Voilà pourquoi personne ne me laisse cuisiner », a-t-il écrit en légende.

Un remake « plus sombre et dramatique » de la série à succès devrait également voir le jour prochainement, produit par Will Smith en personne, ajoute BFM TV.