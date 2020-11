Lady Diana: enquête sur un scandale

Alors que la vague de la saison 4 de « The Crown » sur Netflix fait oublier le confinement au Royaume-Uni, on ressort outre-Manche des dossiers secrets sur la vie de Charles et Diana… « Cette enquête indépendante est un pas dans la bonne direction », a commenté le prince William, duc de Cambridge, deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique. « Cela devrait aider à établir la vérité derrière les actions qui ont mené à l’interview de “Panorama” et aux décisions prises par ceux qui étaient à la BBC à l’époque », a-t-il...