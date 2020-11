«Les stations de ski ouvertes à Noël, mais pas les remontées mécaniques»: l’annonce de Jean Castex rend les internautes perplexes

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mardi soir un plan de déconfinement de la France en plusieurs étapes. Alors que les vacances de Noël se profilent à l’horizon, le chef d’État français a expliqué que l’ouverture des stations de ski « comme d’habitude » était fortement compromise, précisant qu’une décision claire allait être prise bientôt, en coordination avec les pays voisins.

Ce jeudi matin, Jean Castex, Premier ministre de la France, est revenu avec quelques précisions sur les annonces de son président. Et il a notamment annoncé un compromis surprenant pour les vacances de Noël : les stations de ski seront ouvertes à Noël, mais les remontées mécaniques resteront fermées. Si le Premier français a expliqué que cela permettrait à chacun « de se rendre dans ces stations pour profiter de l’air pur de nos belles montagnes, des commerces – hors bars et restaurants – qui seront ouverts », les internautes y ont vu une grosse incohérence.

Sur Twitter, nombreux sont ceux qui ont usé de leur ironie pour commenter cette nouvelle annonce. « Il y a un concours au sein du gouvernement pour sortir la plus grosse connerie ? Ce n’est pas possible autrement, ces derniers temps ils excellent », s’est tout d’abord demandé un internaute. « La pratique du football sera autorisée, mais le nombre de joueurs par équipe sera limité à 1 et ils devront être munis d’une raquette », « Les piscines seront ouvertes au public mais les baignades seront interdites. Nous allons ouvrir les restaurants mais il sera interdit d’y manger », « Les hôtels seront ouverts, mais il n’y aura pas de chauffage », « La circulation sera rétablie mais les stations essence resteront fermées », « La chasse sera ouverte mais l’usage des fusils sera interdit », peut-on aussi lire parmi les commentaires les plus imaginatifs. Un Twittos s’est aussi demandé si la neige serait autorisée à tomber, ce à quoi un autre lui a répondu « Avec une attestation ». Ci-dessous, un petit florilège de ces nombreux tweets.