Philippe Etchebest s’emporte lors d’une interview en direct sur CNews: «J’ai horreur de ça» (vidéo)

Emmanuel Macron a annoncé mardi un plan de déconfinement pour la France, qui se déroulera en plusieurs étapes. Si les commerces vont pouvoir rouvrir dès ce samedi 28 novembre, les restaurants devront garder leurs portes closes jusqu’au 20 janvier minimum. Très critique envers les mesures sanitaires imposées au secteur de l’Horeca depuis le début de la crise du coronavirus, Philippe Etchebest s’est une nouvelle fois exprimé sur la question. Le chef était l’invité de Laurence Ferrari dans La Matinale de CNews mercredi matin, et s’est emporté lorsque la journaliste lui demandé comment il comptait « se réinventer » pour faire face à la crise sanitaire.

« J’ai horreur de ce mot. J’ai horreur de ce mot ‘réinventer’ », a réagi le chef, énervé, « On ne se réinvente pas, on s’adapte. On fait preuve de résilience, on essaye de trouver des solutions, mais on ne se réinvente pas. On fait un métier de restauration, qui se veut convivial, un métier de passion. On crée un lien social, on fait à manger, on cuisine ». « Se réinventer, ça veut dire quoi ? » , a-t-il continué, « Non, on s’adapte, mais il faut qu’on trouve des solutions rapidement, et qu’on rouvre vite. On ne va pas pouvoir s’adapter ad vitam æternam ».