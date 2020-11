Philippe Etchebest pris à partie par un ancien candidat de «Top Chef»: «Au lieu de chialer, réinvente-toi!»

Depuis le 30 octobre et jusqu’au premier décembre, la population française est reconfinée. Une annonce qu’a faite Emmanuel Macron le 28 octobre, et qui implique notamment, une nouvelle fois, la fermeture des cafés, des bars et des restaurants. Une décision qui a évidemment déçu les membres du secteur de l’Horeca , dont Philippe Etchebest. Sur LCI, il avait qualifié ce reconfinement de « mise à mort » pour beaucoup d’établissements du secteur. « On a tout fait comme des bons élèves, on a fait tout ce qu’on nous a demandé. Pour arriver à quoi ? À une fermeture… donc c’est génial », avait-il déclaré, très amer, avant de réitérer ses propos sur le plateau de « Touche pas à mon poste ».

>Coronavirus: le coup de gueule de Philippe Etchebest après le discours d’Emmanuel Macron

Des propos qui ont visiblement agacé Jérémy Moscovici, ancien candidat de « Top Chef », où Philippe Etchebest est membre du jury. Sur Twitter, le finaliste de la saison du concours culinaire s’est fendu d’un tweet incendiaire à l’égard de Philippe Etchebest. « Et sinon !? Au lieu de chialer, d’interpeller le président et de s’écouter parler autour de ‘conf de presse’ bien léchée de chez lui, avec les leviers qui sont les siens ! Sa visibilité ! Mais réinvente-toi ! », a écrit Jérémy Moscovici, avant de lancer une dernière pique au chef étoilé : « Pour ça, c’est sûr, il faudrait rentrer dans une cuisine ». Une minute plus tard, il a également ajouté que Philippe Etchebest n’avait qu’à l’appeler et qu’il lui « expliquerait comment faire » car « Des idées, des choses, mises en place, je l’ai fait et je n’ai perdu aucun salarié et on s’en sort ».