À la télé ce soir: «Koh-Lanta» et «L'étudiante et Monsieur Henri»

Il reste cinq concurrents en lice pour remporter le titre si convoité d'ultime aventurier et les 100 000 euros qui l'accompagnent. Le prochain défi qui les attend est la redoutable et éprouvante épreuve d'orientation. Qui seront les trois finalistes qui auront le privilège de monter sur les poteaux de Koh-Lanta ?

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Buffet froid » à 23h25 sur France 3 - Quatre étoiles

Sans aucun doute le chef-d’œuvre du fiston à Bernard qui, en l’occurrence dirige son père pour la troisième et hélas ! dernière fois. L’ouvrage connut pourtant un démarrage en salles catastrophique avant que ses fans n’en fassent un film culte avec son humour… glacial et des répliques dignes du meilleur Audiard.

« Judy », à 20h30 sur Be 1 - Trois étoiles

Tirée de la comédie musicale « End of the Rainbow », la déchéance de Judy Garland dans un biopic ciblé, tirant de chaque scène l’émotion la plus sensible. Gloire en soit rendue à Renée Zellweger, que le réalisateur est parvenu à imposer contre l’avis des producteurs. C’est le sans-faute, même au niveau vocal. Un très bel hommage au Hollywood d’antan.

« Le petit Spirou », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Par l’auteur des « Enfants de Timpelbach », cette adaptation est plutôt haute en couleur et bénéficie d’une distribution remarquablement ciblée autour du jeune Sacha Pinault, avec mention pour le toujours vert Pierre Richard.

« Transformers 2 : la revanche », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

Surenchère arithmétique pour ce deuxième opus. Conclusion : plus d’effets spéciaux (gigantesques ou non), plus d’explosions, plus de décibels et… plus de soldats, car on a l’impression que toute la puissance militaire US a été mobilisée aux côtés de bidasses anglais et… jordaniens, le tout pour intervenir sur la terre des Pharaons.

« La prophétie de l’horloge », à 22h40 sur AB3 - Deux étoiles

Après deux « Hostel » très appréciés par les inconditionnels du gore et un « Death Wish » ramenant Bruce Willis en tête d’affiche, le natif de Boston débarque dans le cinéma tout public avec un argument de poids concernant sa tête d’affiche Jack Black, décidément de mieux en mieux installé dans le créneau après le succès de « Chair de poule ». Comme la production a également réussi à embarquer Cate Blanchett, on peut dire que le jeune Owen Vaccaro est bien entouré pour affronter tous les éléments subversifs de ce film qui assure le spectacle.