Le journal d’Alan Rickman sera bientôt rendu public

Nous sommes dans les années 1990 lorsque l’acteur Alan Rickman, qui campera plus tard le rôle de Severus Rogue dans la saga « Harry Potter », décide de commencer un journal intime. Le Britannique couchera ses pensées sur papier jusqu’en 2016, année de sa disparition.

Et s’il enchaîne les tomes sans s’arrêter, ce n’est pas pour rien. L’acteur aurait souhaité les rendre publics, ce qui sera fait en 2022. L’éditeur Canongate a en effet décidé d’acquérir les droits des 27 tomes de la star.

Selon un communiqué de l’éditeur relayé par le Guardian, le public y retrouvera les réflexions de l’artiste sur sa vie et sa carrière mais aussi une série d’anecdotes. « Plus que tout, son journal révèle le vrai Alan Rickman, drôle, passionné, parfois provocateur, et donne un regard neuf sur son art. Il a écrit son journal comme une discussion avec un ami proche. Ces pages fournissent des tableaux d’une grande justesse : des paragraphes concis qui donnent une vision d’ensemble et un regard intriguant sur lui, ses pairs et le monde qui l’entoure », écrit Canongate.