Cette photo d’un médecin serrant son patient atteint du Covid dans ses bras fait le tour du monde

Fête très importante et populaire aux États-Unis, Thanksgiving a tout de même été célébrée le 26 novembre par des millions d’Américains malgré le coronavirus. Si certains ont accepté de le faire en comité restreint, d’autres n’ont pas hésité à prendre l’avion pour rejoindre des proches à l’autre bout du pays. Des déplacements qui font craindre le pire dans les hôpitaux américains, où la pression reste grande.

Pour le docteur Jospeh Varon, médecin en chef du centre hospitalier United Memorial de Houston, au Texas, les nouvelles contaminations vont continuer d’augmenter dans les jours à venir, à cause de Thanksgiving notamment. Épuisé et inquiet, ce médecin a été pris en photo dans son hôpital le jour de la fête populaire, en train de serrer dans ses bras un patient atteint par le coronavirus et pris en charge aux soins intensifs. La scène, poignante, où le regard de Joseph Varon est perdu dans le vide, a été capturée par le photographe Go Nakamura, qui l’a publiée sur Instagram.

Au moment de la photo, le Dr Joseph Varon venait d’enchaîner plus de 250 jours de travail dans son hôpital, a-t-il confié à CNN. « Malheureusement, mon inquiétude pour les six à douze prochaines semaines est que si nous ne faisons pas les choses correctement, l’Amérique va connaître les jours les plus sombres de l’histoire médicale américaine moderne. Mon hôpital est rempli. J’ai ouvert deux nouvelles ailes pour les prochains jours car je sais que beaucoup de personnes tomberont malades après Thanksgiving », a-t-il déclaré, désespéré. Ses équipes sont dépassées : « Mes infirmières commencent à pleurer au milieu de la journée car c’est une histoire sans fin. Quand elles ont finalement fini avec un patient, elles reçoivent un appel des urgences pour dire qu’un nouveau patient a été admis ».