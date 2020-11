La France gagne l’Eurovision Junior pour la première fois (vidéo)

Si l’Eurovision 2020 a été annulé, les fidèles du show musical européen ont pu profiter hier soir de la version junior du célèbre concours, malgré d’importantes adaptations liées à la crise sanitaire. Et ce moment très spécial a cette année été témoin de la victoire inédite de la France, représentée par la jeune Valentina, 11 ans. Ce pays a récolté pas moins de 200 points, bien plus que les deux pays qui terminent le podium et qui ont longtemps cru en leur chance de gagner cette « édition coronavirus ».

Un show très particulier

Car pendant un bon bout de temps, au fil du décompte des résultats du jury, c’est l’Espagne qui s’était accaparée la première place. L’équipe espagnole jubilait en coulisses mais à la fin, un premier pays à mis un terme à ses espoirs : le Kazakhstan. Face au pays eurasiatique, il ne restait plus qu’un obstacle, battre la France. Mais au final, il s’est avéré que l’Hexagone a séduit autant le public que le jury, qui lui ont accordé la première place. D’où un écart de voix assez important : 200 pour la France, 152 pour le Kazakhstan et 133 pour l’Espagne. Quant à la Belgique… rien. Le plat pays était absent du show cette année, comme depuis 2013 par ailleurs. En dernière position, on retrouve l’Allemagne, avec seulement 66 points.

La France peut donc dire merci à sa nouvelle héroïne, Valentina, une Rennoise connue pour sa participation à The Voice Kids en 2017 et pour avoir fait deux albums avec le groupe Kids United Nouvelle Génération. D’où son aisance sur scène, prestation qui a d’ailleurs été réalisée à l’avance et non en direct à cause de la crise sanitaire. Valentina n’a même pas pu profiter de sa victoire depuis Varsovie, où était organisé le concours cette année, mais depuis la France. Seuls les présentateurs étaient donc présents en Pologne, ce qui n’a pas manqué de frapper les téléspectateurs peu habitués à cette ambiance si particulière.