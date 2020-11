En décembre, Jupiter et Saturne formeront une «grande conjonction» inédite depuis 1623

Ce sont les deux colosses du système solaire et le 21 décembre prochain, ceux-ci vont offrir un petit spectacle aux Terriens. Déjà très visibles depuis l’été dernier, Jupiter et Saturne vont s’aligner par rapport à la Terre, formant ce que l’on appelle une « grande conjonction ». Un phénomène rare puisqu’il ne se produit que tous les 20 ans. Mais cette fois-ci, l’événement sera encore plus notable puisque ces planètes seront très proches l’une de l’autre (à l’échelle astronomique évidemment). Un fait qui ne s’est plus produit depuis le 16 juillet 1623.

Un événement rare mais potentiellement difficile à observer

Depuis le sol terrestre, Jupiter et Saturne vont donc former comme une étoile particulièrement brillante dans le ciel. Il sera par conséquent difficile de les rater le soir du 21 décembre, jour du solstice d’hiver… sauf peut-être si on habite dans l’hémisphère nord. Car comme le relève la RTBF, en Europe et en Amérique du Nord, l’événement sera certes visible mais à un niveau très bas de l’horizon. Il vaudrait donc mieux être proche de l’équateur pour en profiter.

Pour ceux qui voudraient avoir une chance de voir cette grande conjonction, il faudra en tout cas pointer son télescope vers le sud-ouest, du moins si les nuages hivernaux ne s’en mêlent pas. Et encore, il vaut mieux ne pas être en retard au rendez-vous car l’événement ne sera malheureusement visible que pendant une heure environ. Après cela, ce sera trop tard !