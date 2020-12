Interview exclusive de Stéphane Pauwels: «La partie civile m’a contacté pour que j’aille en appel!»

Après sa condamnation à 30 mois de prison avec sursis, il a choisi « Soir mag » pour tout dire. Et ça balance !

Plus de trois ans après les faits et deux ans après son arrestation en août 2018, Stéphane Pauwels a été fixé sur son sort. Après plusieurs semaines de procès, l’ancien animateur de RTL-TVI a été condamné à 30 mois de prison avec sursis. Il a été reconnu coupable d’un vol avec violence commis à Lasne en 2017. Les accusations de tentative d’entrave à l’instruction et celle d’association criminelle n’ont, quant à elles, pas été retenues. Une condamnation qui sonne presque comme un soulagement pour l’homme de télévision qui a décidé de ne pas faire appel de la décision de justice....