Hommage au milieu culturel: le clip poignant d’un DJ belge qui filme 50 lieux à l’abandon (vidéo)

#stillalive, c’est le titre choisi par Milo Savic. « Encore en vie » en français. Le DJ belge a dévoilé un clip dans lequel il rend hommage au monde de la culture, de l’événementiel et de l’horeca. Depuis de nombreux mois, ces secteurs sont à l’arrêt ou presque en raison de la crise du coronavirus. Le Bruxellois a filmé de nombreux lieux abandonnés de leurs habituels fidèles pour décrire la situation chaotique dans laquelle se trouvent ces secteurs en mal de rentrées financières.

Milo Savic a filmé une cinquantaine de lieux emblématiques dans leur état actuel, à Bruxelles. En collaboration avec la chanteuse Nephtys et le violoniste Ollin Kan, le clip a été réalisé par Thomas Basteels et chorégraphié par Louis-Georges Glendza, comme le pointe la DH. Connu pour le titre « Dali », le DJ belge livre ici un clip coup de poing : l’UGC, le Fuse, le Cirque royal, les Jeux d’Hiver, les Halles Saint-Géry, le Kings of Comedy, le Wolf, les Brasseries Georges… Vides.

Les paroles de la chanson ? En voici un extrait : « On se réinvente chaque jour pour pouvoir perdurer, peut-on entendre. Et malgré les contraintes, on continue à créer. Dans un système global, on n’est pas la priorité. Mais de là à ne pas être considéré, c’est juste du mépris ». Avec ce clip, Milo Savic entend soutenir ces différents secteurs en souffrance. Le but ? Que les acteurs s’unissent pour lutter et réclamer plus de considération. Et réveiller les consciences. Selon Milo Savic, « ces passionnés qui travaillent au quotidien pour nous faire vivre de belles émotions ont été oubliés ». « Ne les oubliez pas », voilà le message.