Opération Shoe-Box: du bonheur en boîte

« Vous n’avez pas vraiment vécu aujourd’hui si vous n’avez pas donné quelque chose à quelqu’un qui ne pourra jamais vous le rendre. » Une devise altruiste, humaine, pleine de sens. Ce leitmotiv, c’est celui qui anime quotidiennement les nombreux bénévoles de l’asbl bruxelloise Les Samaritains. Née en 1994, cette association à but non lucratif poursuit la difficile, mais ô combien nécessaire, mission de lutter contre les inégalités sociales en distribuant tout au long de l’année repas et produits de première nécessité aux plus démunis d’entre nous. Un...