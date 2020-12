Jeux de mots, remarques osées: l’épisode «sexy» du «Meilleur Pâtissier» s’attire les foudres des internautes (vidéos)

Ce lundi 1er décembre, « Le Meilleur Pâtissier » se laissait aller au thème « 50 nuances plus crème ». Un épisode dit « sexy » où les blagues ont volé. Trop pour certains.

Comme lors de la saison précédente, « Le Meilleur Pâtissier » s'est offert un épisode plutôt « hot ». Ce lundi 1er décembre, RTL-TVI diffusait donc un opus « 50 nuances plus crème ». Certains téléspectateurs n'ont qu'assez peu goûté aux pâtisseries – ou plutôt aux allusions – osées qui ont émaillé toute l'émission. La première épreuve consistait à rendre « sexy et aphrodisiaque » un dessert à base de crème et de fraises.

L’épreuve technique de Mercotte s’intéressait cette fois aux Tétons de Vénus, dessert en forme de seins. La troisième, la créative, devait laisser libre cours à l’imagination des candidats qui devaient matérialiser, en sucrerie, leur plus grand fantasme. Tout au long de l’émission, les montages de M6 et les allusions osées, légères et parfois lourdes de certains candidats ont déplu à plusieurs internautes qui l’ont fait savoir sur Twitter. Il faut dire que le programme a pris des allures drôlement sexy alors que, comme le rappellent certains, des enfants regardent aussi l’émission culinaire.

Patrice a plaisanté de façon graveleuse à plusieurs reprises sur la « maîtresse » qui lui servait de binôme lors de la première épreuve ou sur la passion qu’il voue à l’animatrice Julia Vignali. Un autre lâchait que mettre la main à la pâte était un « plaisir solitaire ». Les boutades sur les divers seins proposés lors du rendez-vous technique ont aussi crevé l’écran.