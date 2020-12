«Le Meilleur Pâtissier»: un candidat réintègre le concours… avant d’être à nouveau éliminé (vidéos)

Surprise sous la tente du « Meilleur Pâtissier ». Pour le défi de Cyril Lignac, les candidats encore en lice ont dû composer avec un partenaire aux fourneaux : un ancien candidat de cette saison, précédemment éliminé. Les sept pâtissiers encore en lice se sont donc vus travailler avec un binôme tiré au sort. Le thème de la semaine, « 50 nuances plus crème », a fait que cette première épreuve demandait aux pâtissiers de retravailler un dessert symbole de plaisir et de tentation : des fraises et de la crème.

À l’issue de cette épreuve, c’est Élodie qui a permis à son partenaire de cuisine de réintégrer le concours culinaire de RTL-TVI. Ce lundi 30 novembre, c’est donc Patrice qui a remis les pieds dans le concours. Ce candidat avait quitté « Le Meilleur Pâtissier » dès le premier épisode du 5 octobre après quelques ratés qui restent mémorables. Patrice s’était alors montré plus entreprenant envers Julia Vignali qu’envers les papilles du jury.

S’il a remis le couvert auprès de l’animatrice française, il n’a pas plus convaincu en cuisine. S’il a limité la casse sur l’épreuve technique de Mercotte, la créative a eu raison de sa place dans le concours. Aussitôt revenu, aussitôt reparti. Patrice n’a pas su convaincre avec son « plus grand fantasme en gâteau ». Si Bouchra a enfin remporté son tablier bleu, Patrice, de son côté, s’en est allé.