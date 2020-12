Kesako: Meow talk

Voici sans doute l’une des applis les plus originales que nous aurons explorées dans cette rubrique. Il s’agit d’un programme permettant, théoriquement, de traduire les… miaulements de votre chat. C’est plus sérieux que l’on ne pourrait le penser au premier abord, car développé par un ancien ingénieur californien d’Amazon, Javier Sanchez. « Meow Talk » se base sur l’intelligence artificielle et le « machine learning » pour décrypter les miaulements des félins et les traduire instantanément en anglais (et indirectement en français)....