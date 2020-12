Trois ans de tournage!

En Afrique du Sud, Mia, 11 ans, vit avec son frère et ses parents, qui tiennent un élevage de félins. Un soir de fête, le père ramène à la maison un magnifique lionceau blanc. Un adorable bébé d’une variante devenue rarissime. Entre l’ado et le jeune fauve baptisé Charlie, une relation unique se tisse. Mia et Charlie jouent ensemble et ne se quittent plus. Le problème est qu’un lion, ça grandit vite, et que l’instinct fait son œuvre. Bientôt, Charlie commence à faire peur, et seule Mia garde son emprise sur l’animal dont le père veut se débarrasser. Le fauve est désormais convoité par un...