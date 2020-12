Cette gagnante du loto croit à une arnaque et supprime les messages lui annonçant son gain

C’est un rêve pour tous les joueurs au loto : devenir riche en piochant les bons numéros. Mais quand cela arrive, est-il si facile de se rendre compte que ce qui se passe est réel ? Manifestement pas toujours. C’est ainsi qu’une Australienne a eu la chance de gagner 200.000 dollars (soit environ 120.000) mais a complètement ignoré les mails l’informant de son gain, comme le précise le site de la loterie publique du Queensland, The Lott.

De nombreux efforts entrepris pour la convaincre

Pendant dix jours, l’heureuse gagnante a donc été quelque peu énervée de voir ces soi-disant spams se succéder. « Je ne savais pas du tout que j’avais gagné. J’avais reçu des courriers à propos de la victoire mais je croyais simplement qu’il s’agissait d’arnaques alors je les ai supprimés », raconte-elle aujourd’hui.

Après plus d’une semaine et demie, elle a fini par se rendre compte de sa chance mais pas grâce à un nouveau mail. C’est la loterie publique qui a fini par lui envoyer une lettre postale pour la convaincre, d’où sa prise de conscience. Elle a finalement pu récupérer le jackpot qui lui était promis. Grâce à ses 200.000 dollars, elle prévoit d’investir dans sa retraite et sa maison. « C’est une belle surprise, surtout avant Noël », dit-elle.