EuroMillions : après avoir gagné près de 120 millions d’euros l’année dernière, un Britannique a tenu ses belles promesses

L’année dernière, Steve Thompson, un Britannique de 43 ans, avait décroché le gros lot à l’EuroMillions en empochant 105 millions de livres sterling, soit un peu moins de 120 millions d’euros. Mais au lieu de dépenser bêtement cette somme impressionnante, l’heureux gagnant a décidé avec sa femme Lenka d’honorer plusieurs promesses, rapporte SudInfo.

En effet, l’année dernière, après avoir remporté les gains, Steve avait annoncé qu’il en profiterait pour aider ses proches et soutenir des causes qui lui sont chères. Des promesses tenues puisque ce père de famille a versé plus de 100 000 euros au club de cricket de sa ville pour qu’il s’en sorte. Il a également donné plus de 50 000 euros à l’école que fréquentent ses fils.

Et malgré sa richesse, Steve est resté fidèle à lui-même. « Il n’est pas le genre de personne qui veut de la reconnaissance pour ce qu’il fait. Lorsqu’il a gagné, il a dit qu’il aiderait ses proches et sa communauté. Il a tenu ses promesses », a expliqué un proche au Sun. Toujours très simple, Steve s’est acheté une Volkswagen de seconde main et une Volvo XC90 pour sa femme. De plus, la famille vit toujours dans sa modeste demeure dans le Sussex, en Angleterre. Ce n’est pas parce qu’il est devenu riche que le Britannique a pris la grosse tête.