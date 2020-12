Voici les premières images de «Call Me Kat», nouveau projet de Mayim Bialik, star de «The Big Bang Theory»

Un an et demi après avoir quitté son personnage d’Amy Farrah Fowler, Mayim Bialik est de retour à la télévision américaine. Dès le 3 janvier prochain, elle apparaîtra dans la série « Call Me Kat », où elle tiendra le rôle principal, celui de Kat. Ce nouveau programme américain raconte donc l’histoire d’une femme célibataire de 39 ans, la fameuse Kat, qui vient de dépenser toutes ses économies pour ouvrir un bar à chats à Louisville.

Si elle est heureuse comme ça, Kat doit chaque jour faire face à son entourage, qui attendait d’elle qu’elle se marie et fonde une famille. Sa mère notamment voit le célibat de sa fille comme un échec personnel. Pourtant déterminée à vivre sa vie comme elle l’entend, Kat pourrait remettre en question son indépendance après que son amour de jeunesse est revenu s’installer en ville, pour travailler en face du bar à chats de la célibataire.

« Call Me Kat », dont vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessus, s’inspire d’une sitcom britannique intitulée « Miranda », et sera diffusée sur le chaîne américaine Fox. Jim Parsons, lui aussi connu pour son rôle dans « The Big Bang Theory » fait partie des producteurs exécutifs de « Call Me Kat », tandis que Cheyenne Jackson, Swoosie Kurtz, Leslie Jordan ou encore Kyla Pratt sont annoncés au casting.