NRJ Music Awards: découvrez le palmarès de l’édition 2020 (vidéo)

Si le public était faux ce samedi 5 décembre, les gagnants, eux, ont bel et bien été sacrés. TF1 diffusait la 22e cérémonie des NRJ Music Awards, encore et toujours présentée par Nikos Aliagas depuis la Seine Musicale à Paris. Pas de Cannes cette année, pour cause de coronavirus. Les stars étaient néanmoins de la partie : Angèle, Julien Doré, Benjamin Biolay, M. Pokora ou Camélia Jordana se sont succédés sur scène.

La soirée a mis en valeur les artistes qui ont marqué 2020 malgré une année musicale grandement chamboulée par la crise sanitaire actuelle : concerts annulés, sorties CD reportées...