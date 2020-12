«Gêne totale», «Insupportable»: le faux public des «NRJ Music Awards 2020» vivement critiqué (vidéo)

« On a espéré jusqu’au bout avoir 1.000 personnes distanciées et masquées, mais c’est encore interdit », avait-on annoncé du côté de l’organisation. Au Parisien, le coordinateur des NMA, Jacques Grimal, a expliqué à quel point cet opus était compliqué à mettre en place : « Pour respecter les quotas quotidiens, les effectifs sont réduits, les artistes ont un créneau limité sur scène et dans leurs loges. C’est pour cela qu’il nous faut trois jours pour les répétitions et l’enregistrement des vingt-huit prestations ».

L’édition 2020 avait même lieu à la Seine Musicale, alors que le rendez-vous de TF1 est d’habitude tourné en direct à Cannes. Cette fois, c’était enregistré en raison de la situation sanitaire. Et sans public donc ! Pour pallier le manque d’ambiance, la chaîne française a rajouté un fond sonore fait de cris et d’applaudissements. Pour certains, cette ambiance fictive a sonné un peu faux, à l’image des rires ajoutés à certaines séries télé. Sur Twitter, les commentaires ont pullulé pour commenter la situation, comme l’épingle le Huffington Post. Petit florilège !