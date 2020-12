L’hommage bouleversant de Laeticia Hallyday, trois ans après la mort de Johnny (vidéo)

« Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité… il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui… Rares, car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez forts pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir, il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres… Il n’est pas loin, il veille, il nous protège ».