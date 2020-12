La reine Élizabeth II a perdu l’un de ses derniers chiens, Vulcan

La reine Élizabeth II adore les chiens et particulièrement les corgis. En tout, elle en a possédé plus d’une trentaine. La souveraine britannique avait d’ailleurs reçu le premier, Susan, pour ses 18 ans. Naturellement, au fil des années, les corgis de la Reine se sont éteints. Le dernier d’entre eux, Willow, est mort d’un cancer en 2018, indique BFM TV.

En plus de ceux-ci, Élizabeth II a également été la maîtresse de plusieurs dorgis, croisement entre un teckel et un corgi. Il a quelques semaines encore, Vulcan et Candy étaient les derniers chiens royaux. Malheureusement, le dorgi Vulcan vient de décéder à l’âge de 13 ans au château de Windsor, rapporte le Daily Mail. Il ne reste désormais plus que Candy auprès de la Reine.