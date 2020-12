«Justice League»: après la mort de Superman… (vidéo)

Le sacrifice de Superman n’a pas été vain, mais lorsqu’une nouvelle menace pèse sur la planète, Batman fait appel aux autres super-héros toujours en vie, à commencer par Wonder Woman et Aquaman. Si Victor Stone, grand spécialiste de technologie, refuse de rejoindre le trio, Barry Allen, le « king » de la vitesse, accepte. L’opposant est identifié : il s’agit de Steppenwolf, surnommé « la fin des mondes », ex-ennemi juré des Amazones (la tribu de Wonder Woman), des Atlantes (celle d’Aquaman) et… des humains ! Mais, tout compte fait, Superman est-il bien mort...