«Le grand show des Associés»: Sara De Paduwa sans public

Le temps d’une soirée, Sara De Paduwa a retrouvé le plateau du jeu « Les Associés ». Dans cette édition spéciale, elle est entourée de nombreux animateurs et journalistes de la RTBF qui s’affrontent dans une ambiance détendue. Ophélie Fontana et Vincent Langendries, Maureen Louys et David Jeanmotte, Adrien Devyver et Joëlle Scoriels mais aussi BJ Scott et Typh Barrow et d’autres sont au rendez-vous pour se surpasser pour la bonne cause, la soirée étant organisée au profit de l’action « Viva for Life ».

