Les trésors de l’Ommegang de Bruxelles

En décembre 2019, l’Ommegang a été reconnue et inscrite par l’Unesco sur sa liste du Patrimoine oral et immatériel de l’Humanité, au cours de la 14e convention organisée à Bogota, en Colombie, par cette institution dépendant des Nations Unies. Cette reconnaissance fut l’aboutissement d’un travail de titan et dix années d’efforts pour toute l’équipe de la société royale, et en particulier son secrétaire-général Francis Jacques. Une cérémonie officielle devait avoir lieu à Bruxelles, mais a été postposée en raison du Covid. En attendant, la Région bruxelloise qui, comme ses consœurs, depuis...