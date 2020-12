La chanteuse FKA Twigs porte plainte contre Shia LaBeouf pour agression sexuelle

Parmi les faits décrits dans la plainte, on retrouve notamment un passage datant de février 2019, lorsque le couple revenait de vacances en voiture. Shia LaBeouf aurait alors agi « de manière très imprudente, retirant sa ceinture de sécurité et menaçant d’avoir un accident ». Une fois arrivé à proximité d’une station-service, alors qu’elle tentait de lui fuir, l’acteur l’aurait alors agressée. Personne n’est alors venue au secours de la chanteuse.

La liste des sévices qu’elle décrit est longue : coups, blessures, strangulation pendant son sommeil, violences psychologiques allant jusqu’à l’état de détresse émotionnelle, sans oublier une agression sexuelle. Voilà le résumé des faits reprochés par FKA Twigs à son ex-petit-ami, Shia LaBeouf, contre qui elle vient de porter plainte. Dans une interview au New York Times, elle dit que cette relation d’un an représente la « pire chose [qui lui soit] jamais arrivée ».

Après avoir été progressivement isolée de ses proches et de ses amis, FKA Twigs aurait été soumise à l’emprise psychologique de Shia LaBeouf, étant même obligée de baisser les yeux lorsqu’elle s’adressait à un homme, sans compter les personnes avec qui elle aurait eu interdiction de parler comme les serveurs masculins. Elle dit n’avoir pu quitter l’acteur que grâce à l’aide d’une thérapeute, et ce malgré les menaces de Shia LaBeouf.

Avec sa plainte, FKA Twigs dit vouloir briser la loi du silence. « Cela peut arriver à tout le monde », dit-elle. « Je veux sensibiliser aux tactiques employées par des personnes abusives pour prendre le contrôle de vous ». Et si elle n’a pas pris la parole plus tôt, c’est tout simplement parce qu’elle estimait « que personne ne [la] croirait jamais ». « Je ne suis pas une personne conventionnelle. Je suis non seulement une femme, mais en plus de couleur », ajoute-elle pour justifier sa réticence à porter plainte. Si elle arrive à gagner le procès, elle promet d’offrir une partie des gains à des associations luttant contre les violences conjugales.

Les fantômes du passé de Shia LaBeouf

L’accusé a de son côté préféré ne pas se murer dans le silence et a envoyé un message au New York Times. Dans sa lettre, il affirme que « nombre de ces accusations ne sont pas vraies », mais ne nie pas avoir ses torts. « Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement peut faire ressentir. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années », dit-il. « J’ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre ».

La plainte de FKA Twigs rappelle en tout cas le fait qu’il ne s’agit pas de la première fois où Shia LaBeouf est accusé de violences. Il y a cinq ans, une vidéo attestait bien du comportement brutal de l’acteur, à l’époque petit-ami de l’actrice britannique Mia Goth. Sur ces images, le couple apparaissait devant un hôtel allemand en train de se disputer violemment. Le lendemain, selon des témoins, Mia Goth aurait été vue avec un œil au beurre noir.