Les animateurs de RTL-TVI, stars des jingles de Noël dès ce samedi (vidéo)

Après une année éprouvante, quoi de mieux que l’ambiance des fêtes de fin d’année pour mettre du baume aux cœurs ? Certes, les familles ne pourront pas se réunir comme chaque année mais RTL-TVI tient à donner vie autant que possible à l’esprit de Noël. C’est pour cela qu’à partir d’aujourd’hui, la télévision privée diffuse ses nouveaux jingles pour souhaiter de « bonnes fêtes ». Et pour cela, les animateurs ont été mis à contribution.

Un décor enchanteur

C’est donc près d’une trentaine de stars qui défilent dans des décors divers et variés tel un paysage enneigé, une forêt, une cave illuminée par des bougies, un labyrinthe ou encore un château de princesse. Certaines personnalités ont également pu avoir quelques attentions plus spécifiques. On remarquera par exemple que la musique de Noël, généralement en anglais, passe à l’espagnol dans le cas de Maria del Rio du fait de ses origines. Donovan, l’ado magicien de la chaîne, en profite quant à lui pour éblouir le regard des téléspectateurs avec ses cartes.

On y retrouve également, entre autres, Tatiana Silva, Michael Miraglia, Jill Vandermeulen, Sandrine Corman, ou encore Jacques van den Biggelaar, tous sur leur 31. Et ce pour toute la fin d’année.